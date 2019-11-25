Навка оценила слова Костомарова о завершении карьеры Загитовой и Медведевой

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова своего бывшего партнёра Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит задуматься о завершении карьеры.
«Ой, это такой сложный вопрос. И мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет. Только сам человек, спортсмен или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. В любом случае Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии. Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребёнком, то сейчас выросла в красивую девушку.
Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. Но на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего 17 лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открываться. Главное — желание. Я работала с ней, и скоро нам предстоит работать ещё вместе. Она потрясающе добрая светлая девочка с правильными мозгами. Воспитанная, незаносчивая», — цитирует Навку РИА «Новости».
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