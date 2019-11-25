Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Навка оценила слова Костомарова о завершении карьеры Загитовой и Медведевой

Навка оценила слова Костомарова о завершении карье
Навка оценила слова Костомарова о завершении карьеры Загитовой и Медведевой
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова своего бывшего партнёра Романа Костомарова о том, что Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит задуматься о завершении карьеры.

«Ой, это такой сложный вопрос. И мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет. Только сам человек, спортсмен или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. В любом случае Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии. Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребёнком, то сейчас выросла в красивую девушку.

Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. Но на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего 17 лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открываться. Главное — желание. Я работала с ней, и скоро нам предстоит работать ещё вместе. Она потрясающе добрая светлая девочка с правильными мозгами. Воспитанная, незаносчивая», — цитирует Навку РИА «Новости».

Костомаров считает, что Загитовой и Медведевой стоит завершить карьеру
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019