Кубок мира по греко-римской борьбе перенесён из-за протестов в Иране

Розыгрыш Кубка мира по греко-римской борьбе, который должен был состояться 28-29 ноября в Тегеране (Иран), перенесён на неопределённый срок, сообщает официальный сайт Объединённого мира борьбы.
Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Стамбуле в связи с протестами в Иране из-за повышения цен на бензин. Кроме того, две страны отказались от участия в турнире.
«Учитывая ответственность перед спортсменами и командами, и то, что ситуация не достигла удовлетворительной степени стабильности для проведения такого международного мероприятия; стремясь избежать какого-либо риска для наших спортсменов, исполком решил отложить проведение Кубка мира до нового уведомления», — сообщил генеральный секретарь Объединённого мира борьбы Мишель Дюссон.
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