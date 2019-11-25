Кубок мира по греко-римской борьбе перенесён из-за протестов в Иране

Розыгрыш Кубка мира по греко-римской борьбе, который должен был состояться 28-29 ноября в Тегеране (Иран), перенесён на неопределённый срок, сообщает официальный сайт Объединённого мира борьбы.

Такое решение было принято на заседании исполкома организации в Стамбуле в связи с протестами в Иране из-за повышения цен на бензин. Кроме того, две страны отказались от участия в турнире.

«Учитывая ответственность перед спортсменами и командами, и то, что ситуация не достигла удовлетворительной степени стабильности для проведения такого международного мероприятия; стремясь избежать какого-либо риска для наших спортсменов, исполком решил отложить проведение Кубка мира до нового уведомления», — сообщил генеральный секретарь Объединённого мира борьбы Мишель Дюссон.