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Бывший член руководства ВФЛА рассказал о вине федерации в «деле Лысенко»

Бывший член руководства ВФЛА рассказал о вине федерации в «деле Лысенко»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывший исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин заявил, что World Athletics вынес огульные обвинения в адрес руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики, и объяснил, почему он так считает.

«Сейчас звучат обвинения в адрес федерации в том, что была фальсификация. А ВФЛА виновата только в том, что своевременно не уведомила World Athletics о ложной игре нашего спортсмена. Ведь именно IAAF проводила расследование, а второй стороной был спортсмен. Федерация в этом расследовании не участвовала. Но коммуникации между спортсменом и его адвокатами шли через меня, и меня обвинили в том, что я должен был своевременно проинформировать антидопинговую организацию и вести параллельное расследование.

Согласен в том, что этот момент негативно скажется на вопросе восстановления ВФЛА. Сейчас этот момент используется на все сто. Считаю, что обвинения со стороны IAAF всем были предъявлены огульно, начиная от переводчика и заканчивая президентом. А об этом мог догадываться только я, но я не докладывал РУСАДА и главе ВФЛА. Не в моей компетенции вести расследование и влиять на позицию защиты спортсмена», — приводит слова Паркина РИА «Новости».

Семи участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, включая самого легкоатлета и Паркина, 21 ноября были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) объявил об их отстранении. World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА. Паркин оставил должность в ВФЛА и не намерен обращаться в CAS.

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