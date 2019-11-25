Лебедева: руководство федерации втоптало в грязь российскую лёгкую атлетику

Олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, бывший вице президент ВФЛА, а ныне член Совета Федерации РФ Татьяна Лебедева прокомментировала решение ОКР в кратчайшие сроки полностью заменить весь руководящий состав ВФЛА и досрочно прекратить полномочия действующего президиума.

«Дело Лысенко» стало миной замедленного действия. Мы думали, что новое руководство ВФЛА, пришедшее в 2016 году, начнёт всё с чистого листа, но они ещё больше втоптали в грязь лёгкую атлетику. Лёгкая атлетика катится по наклонной, достигли дна, что очень грустно и печально. Хорошо, что ОКР вмешался, это совершенно правильное решение — полностью обновить руководящий состав ВФЛА.

Никакой перезагрузки ВФЛА не произойдёт, если не придёт полностью новый состав руководителей с чистой историей, у которого нет скелетов в шкафу. Может, нужны люди даже не из лёгкой атлетики», — приводит слова Лебедевой РИА «Новости».

Членство ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации было приостановлено с ноября 2015 года, а в январе 2016 года Дмитрий Шляхтин был избран президентом ВФЛА. 23 ноября он подал в отставку.

«В 2016 году была перезагрузка ВФЛА. Мы все, кого обвинили в том, что не справились, ушли из руководства ВФЛА с надеждой, что новое руководство справится. А получилось, что пришли люди, у которых не было задачи перезагружаться. Из всего нынешнего президиума ВФЛА всего пару человек были здравомыслящими, они старались не столько выполнять критерии восстановления ВФЛА, а смотрели на десять шагов вперёд, думали о том, что нужно сделать для будущего нашей лёгкой атлетики. Руководство ВФЛА совершенно не думало о будущем, они просто хотели выполнить критерии», — отметила Лебедева.