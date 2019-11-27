Сборная России по пляжному футболу сыграет с Бразилией в 1/4 финала ЧМ

Стало известно, с кем сборная России по пляжному футболу встретится в четвертьфинале чемпионата мира. Соревнования проходят в Парагвае.

Россияне сыграют с командой Бразилии, которая ранее в заключительном матче группового этапа разгромила Нигерию со счётом 12:2.

Поединок сборных России и Бразилии начнётся завтра, 28 ноября, в 22:15 мск.

В третьем матче группового этапа подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение Беларуси со счётом 5:3. До этого российская команда победила Сенегал (8:7), а затем уступила ОАЭ (1:4).

Напомним, в 2021 году чемпионат мира по пляжному футболу должен пройти в России. Ранее комитет по соответствию ВАДА рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.