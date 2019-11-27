Ласицкене — главе USADA: следите за языком

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене посоветовала главе Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвису Тайгарту «следить за языком».
Ранее Тайгарт призвал отстранить от участия в Олимпиаде 2020 года в Токио всех российских спортсменов. Также глава USADA заявил, что практически нельзя определить, есть ли в России чистые спортсмены.
«Вы можете спросить об этом Лэнса Армстронга, Джастина Гэтлина, Кристиана Коулмана и всех ваших атлетов, использующих терапевтические исключения. Следите за языком, пожалуйста», — написала Ласицкене в «Инстаграме».
Напомним, комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
- 27 ноября 2019
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