Глава USADA: чистые российские спортсмены вообще существуют?

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил уверенность в том, что ограничения при допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2016 и 2018 годов никак не сказались на намерении России бороться с допингом.

«История научила нас: реакция на допинговый скандал с Россией в виде использованного в Рио-де-Жанейро-2016 и Пхёнчхане-2018 тайно управляемого процесса допуска спортсменов не сработала. Россия просто уничтожила улики и подделала множество образцов. Из-за этого невозможно подтвердить, существуют ли на самом деле чистые российские спортсмены», — приводит слова Тайгарта официальный сайт USADA.

Комитет по соответствию рекомендовал исполкому ВАДА отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.

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