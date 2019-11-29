«С этим мусором только так». Ягудин вступился за Самодурову

Российская фигуристка Софья Самодурова после публикации очередной фотографии в «Инстаграме» подверглась критике. «Я же говорил, что ты больше ничего не выиграешь», — написал фигуристке один из пользователей. За спортсменку вступились её болельщики и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
«Странно, что ты, дебил, здесь, а не у меня на странице! У меня скопление таких чудаков на букву «м», как вы! Жду. Давай быстрей! А то темы интересные пропустишь», — написал Ягудин.
«Зачем так грубо, Лёша. Не уподобляйся ему», — продолжила переписку Софья.
«С этим мусором только так», — ответил фигуристке Ягудин.
Фото доступно на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».
На этапе Ган-при в Японии 17-летняя фигуристка заняла шестое место, набрав по сумме двух прокатов 183,27 балла — 63,85 за короткую и 119,42 за произвольную программы.
- 29 ноября 2019
-
00:39
-
00:22
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 28 ноября 2019
-
23:20
-
21:32
-
21:29
-
21:22
-
20:26
-
20:04
-
19:39
-
18:49
-
18:40
-
18:34
-
18:04
-
17:41
-
16:15
-
15:47
-
15:46
-
15:13
-
15:00
-
14:49
-
14:21
-
14:17
-
13:58
-
13:38
-
13:27
-
12:29
-
12:19
-
12:09
-
12:05
-
11:58
-
11:52
-
11:27