«С этим мусором только так». Ягудин вступился за Самодурову

Российская фигуристка Софья Самодурова после публикации очередной фотографии в «Инстаграме» подверглась критике. «Я же говорил, что ты больше ничего не выиграешь», — написал фигуристке один из пользователей. За спортсменку вступились её болельщики и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

«Странно, что ты, дебил, здесь, а не у меня на странице! У меня скопление таких чудаков на букву «м», как вы! Жду. Давай быстрей! А то темы интересные пропустишь», — написал Ягудин.



«Зачем так грубо, Лёша. Не уподобляйся ему», — продолжила переписку Софья.



«С этим мусором только так», — ответил фигуристке Ягудин.

Фото доступно на странице Софьи Самодуровой в «Инстаграме».



На этапе Ган-при в Японии 17-летняя фигуристка заняла шестое место, набрав по сумме двух прокатов 183,27 балла — 63,85 за короткую и 119,42 за произвольную программы.