НТВ: система данных Московской антидопинговой лаборатории взламывалась из США

В систему управления данными Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) входили более 500 раз с IP-адресов, которые зарегистрированы в США. Об этом говорится в расследовании «Мутная ВАДА», которое размещено на канале НТВ в YouTube.
В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил. Организация лишила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу и приостановила работу московской антидопинговой лаборатории, после чего её глава Григорий Родченков подал в отставку. В январе 2016 года он уехал в США.
«Родченков на протяжении года после бегства из России продолжал заходить в программу LIMS. Удалённых входов в систему с конца 2015 года до середины 2016 года было зафиксировано более 500», – говорится в расследовании.
Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) предложил отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Исполком ВАДА примет окончательное решение 9 декабря.
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