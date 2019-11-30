Российские шахматисты победили команду Китая в товарищеском матче в Москве

В Москве завершился традиционный шахматный матч Россия — Китай, который проходил с 26 ноября. В заключительном пятом туре мужского турнира россияне победили со счётом 3,5:1,5. Победы одержали Алексей Сарана и Максим Чигаев.
Женская встреча пятого тура завершилась вничью — 2,5:2,5.
Итоговый счёт у мужчин — 14:11 в пользу России, у женщин — 13:12 в пользу Китая. В общем зачёте победили россияне со счётом 26:24.
За мужскую сборную России выступали Владимир Федосеев, Александр Предке, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Максим Чигаев, за женскую сборную — Полина Шувалова, Маргарита Потапова, Лея Гарифуллина, Алина Бивол, Динара Дорджиева.
Мужскую сборную Китая представляли Вэнь Ян, Лу Шанлэй, Бай Цзиньши, Сюй Сянъи, Сюй Инлунь, женскую команду — Хуан Цянь, Дин Исинь, Чжай Мо, Чжу Цзинэр, Нин Кайю.
- 30 ноября 2019
-
22:44
-
21:59
-
19:57
-
19:47
-
18:40
-
18:29
-
17:38
-
15:16
-
13:59
-
13:35
-
13:17
-
13:17
-
12:46
-
12:40
-
12:17
-
12:16
-
11:59
-
11:53
-
11:41
-
10:36
-
09:25
-
09:13
-
00:36
- 29 ноября 2019
-
23:55
-
23:27
-
23:06
-
22:48
-
22:18
-
21:52
-
21:31
-
20:55
-
19:22
-
18:55
-
18:45
-
18:22