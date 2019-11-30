Российские шахматисты победили команду Китая в товарищеском матче в Москве

В Москве завершился традиционный шахматный матч Россия — Китай, который проходил с 26 ноября. В заключительном пятом туре мужского турнира россияне победили со счётом 3,5:1,5. Победы одержали Алексей Сарана и Максим Чигаев.

Женская встреча пятого тура завершилась вничью — 2,5:2,5.



Итоговый счёт у мужчин — 14:11 в пользу России, у женщин — 13:12 в пользу Китая. В общем зачёте победили россияне со счётом 26:24.



За мужскую сборную России выступали Владимир Федосеев, Александр Предке, Алексей Сарана, Андрей Есипенко, Максим Чигаев, за женскую сборную — Полина Шувалова, Маргарита Потапова, Лея Гарифуллина, Алина Бивол, Динара Дорджиева.

Мужскую сборную Китая представляли Вэнь Ян, Лу Шанлэй, Бай Цзиньши, Сюй Сянъи, Сюй Инлунь, женскую команду — Хуан Цянь, Дин Исинь, Чжай Мо, Чжу Цзинэр, Нин Кайю.