Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В Ингушетии во время турнира по самбо произошла массовая драка

В Ингушетии во время турнира по самбо произошла массовая драка
Другие / Прочие виды спорта 0

В Ингушетии во время турнира по самбо произошёл неприятный инцидент. Во время схватки между самбистами из Ингушетии и Чечни началась массовая драка, сообщает Baza.

По данным источника, в беспорядках участвовали не только спортсмены, но и зрители, а также тренеры обоих бойцов. Как сообщает автор ролика, возможно, участие принимали в драке и судьи.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

О причинах конфликта ничего не сообщается. На видео попала сама массовая драка, а не момент, который привёл к беспорядкам.

Ингушетия и Чеченская Республика граничат друг с другом. В советские времена регионы составляли единый субъект. При этом чеченский и ингушский народы говорят на языках одной группы — нахской, поэтому они хорошо понимают друг друга.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019