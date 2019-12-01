В Ингушетии во время турнира по самбо произошла массовая драка

В Ингушетии во время турнира по самбо произошёл неприятный инцидент. Во время схватки между самбистами из Ингушетии и Чечни началась массовая драка, сообщает Baza.

По данным источника, в беспорядках участвовали не только спортсмены, но и зрители, а также тренеры обоих бойцов. Как сообщает автор ролика, возможно, участие принимали в драке и судьи.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

О причинах конфликта ничего не сообщается. На видео попала сама массовая драка, а не момент, который привёл к беспорядкам.

Ингушетия и Чеченская Республика граничат друг с другом. В советские времена регионы составляли единый субъект. При этом чеченский и ингушский народы говорят на языках одной группы — нахской, поэтому они хорошо понимают друг друга.