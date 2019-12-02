Авербух оценил шансы Загитовой завоевать медаль в финале Гран-при

Призёр Олимпийских игр, постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, может ли олимпийская чемпионка Алина Загитова претендовать на медаль в финале Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.

Помимо Загитовой, на соревнованиях выступят ещё три россиянки — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.

«Конечно, у Алины есть шанс оказаться на пьедестале в случае чистого исполнения короткой программы. Она может получить хорошие баллы, за 80, и оказаться в группе лидеров. Другое дело, что в произвольной нет пока такого серьёзного набора, как у трёх остальных наших девочек. Однако, у Алины очень высокая вторая оценка, так что сбрасывать её со счетов нельзя. Но если говорить о фаворитах, то ими являются в первую очередь – Косторная, Трусова, ну и потом всё-таки Щербакова, наверное», — цитирует Авербуха «Команда России».