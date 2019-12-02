Авербух оценил шансы Загитовой завоевать медаль в финале Гран-при

Призёр Олимпийских игр, постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, может ли олимпийская чемпионка Алина Загитова претендовать на медаль в финале Гран-при, который пройдёт в Турине (Италия) с 5 по 8 декабря.
Помимо Загитовой, на соревнованиях выступят ещё три россиянки — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная.
«Конечно, у Алины есть шанс оказаться на пьедестале в случае чистого исполнения короткой программы. Она может получить хорошие баллы, за 80, и оказаться в группе лидеров. Другое дело, что в произвольной нет пока такого серьёзного набора, как у трёх остальных наших девочек. Однако, у Алины очень высокая вторая оценка, так что сбрасывать её со счетов нельзя. Но если говорить о фаворитах, то ими являются в первую очередь – Косторная, Трусова, ну и потом всё-таки Щербакова, наверное», — цитирует Авербуха «Команда России».
- 2 декабря 2019
-
17:31
-
17:30
-
17:15
-
16:12
-
14:09
-
13:31
-
12:57
-
11:24
-
09:58
-
09:13
-
08:38
-
02:47
-
00:42
-
00:25
-
00:09
- 1 декабря 2019
-
23:27
-
23:23
-
22:51
-
22:40
-
22:16
-
21:25
-
20:45
-
20:35
-
20:25
-
20:04
-
19:23
-
18:28
-
17:51
-
17:43
-
17:31
-
16:40
-
14:07
-
13:56
-
13:18
-
13:06