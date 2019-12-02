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Фигуристка Константинова не сможет выступить на турнире в Загребе

Фигуристка Константинова не сможет выступить на турнире в Загребе
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Станислава Константинова больше не входит в список участниц турнира серии «челленджер» в Загребе (Хорватия), информирует пресс-служба соревнований.

Напомним, на этапах серии Гран-при в США и России Константинова заняла предпоследнее место.

Таким образом, Россию в Загребе с 4 по 7 декабря представят Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова. В мужском одиночном катании примут участие Артур Даниелян, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.

На соревнования среди спортивных пар заявлены Карина Акопова/Максим Шагалов, Алиса Ефимова/Александр Коровин. В соревнованиях танцевальных пар выступят Софья Евдокимова/Егор Базин, Ксения Конкина/Павел Дрозд, Аннабель Морозова/Андрей Багин.

Соревнования в Загребе пройдут с 4 по 7 декабря.

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