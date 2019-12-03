Сотскова и Леонова пропустят чемпионат России по фигурному катанию

Мария Сотскова и Алёна Леонова не примут участия в чемпионате России по фигурному катанию, который пройдёт в Красноярске. Соревнования пройдут с 26 по 29 декабря в «Платинум Арене».
«Я пропускаю этот чемпионат России, не буду выступать по состоянию здоровья. Сейчас, считаю, нужно вплотную заняться этим вопросом», — цитирует 19-летнюю Сотскову ТАСС.
Леонова также назвала одной из причин пропуска чемпионата России проблемы со здоровьем. После МРТ-обследования ей запрещено нагружать колено.
«Я не пропускала чемпионаты России ни разу. В этом году я хотела попасть на этапы серии Гран-при, не удалось, а отбираться через Кубки мне не очень хотелось, это моё решение, и тренер его принял. Плюс меня подкосила небольшая травма колена, делала МРТ, серьёзные нагрузки запрещены, подготовка к соревнованиям не может проходить в полную силу.
Конец этого года я пропускаю, следующий будет зависеть от финансирования. Мне хотелось бы ещё прокататься на турнирах серии B или челленджерах, но не всё зависит от меня», — отметила 29-летняя Леонова.
Сотскова — мастер спорта России по фигурному катанию на коньках. Вице-чемпионка II зимних юношеских Олимпийских игр и юниорского мирового чемпионата (2016), чемпионка финала юниорского Гран-при в сезоне-2013/14, серебряный и бронзовый призёр чемпионата России 2017 и 2018 годов, серебряный призёр финала Гран-при сезона-2017/18.
Леонова — серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, победительница Универсиады-2015, Кубка России сезона-2015/16 и юниорского чемпионата мира 2009 года.
- 3 декабря 2019
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