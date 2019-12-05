Щербакова: не скажу, что я всегда интеллигентная

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о работе над четверными прыжками, а также оценила характеристику, которую ей дала Алёна Косторная.
«Сейчас я тренирую четверные лутц и флип. Лутц уже стоит у меня в программах, флип пока в стадии тренировок. Мне очень нравится работать над прыжками. Это адреналин, другие ощущения, ощущение полёта.
Алёна Косторная, описывая меня, сказала, что я интеллигентная. Это, конечно, очень приятно и в то же время необычно, потому что всё-таки в общении мы все дети, мы все так же спокойно общаемся. Не могу сказать, что я всегда такая спокойная и интеллигентная. Конечно, хочется иногда пошутить и посмеяться.
Конечно, сейчас очень сильная конкуренция, но она есть всегда и везде. Немного, может, давит, но и стимулирует на работу. Для меня будет честью попасть на Олимпиаду в Пекин и представлять свою страну. Конечно, стараюсь так далеко не заглядывать, это как глобальная цель, мечта», — сказала Щербакова в интервью Олимпийскому каналу.
Щербакова примет участие в финале Гран-при по фигурному катанию, который стартует в Турине сегодня, 5 декабря.
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