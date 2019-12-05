Дегтярёв: наша позиция не нравится Вашингтону и подхрюкивающему Лондону

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярёв поделился мыслями о возможном отстранении российских спортсменов от международных соревнований в связи с очередным допинговым скандалом.



«То, что происходит сейчас, – это большая политика. В прошлом году накануне президентских выборов состоялась очередная атака на Россию: нас лишили флага и гимна на Олимпийских играх. Сейчас снова набирает обороты попытка раскачать российское общество.



За океаном не нравится политика президента и нашей страны в целом на внешнем периметре. Урегулирование в Сирии – Россия. Борьба с международным терроризмом – Россия. Ограничение вооружений – Россия. Предложение по климату – Россия.



У нас отдельная прозрачная позиция, и это не нравится очень многим, особенно за океаном. Там главный центр принятия решений. Это Вашингтон и подхрюкивающий Лондон.



ВАДА апеллирует к базе данных, которая никем не сертифицирована и фактически является поделкой Родченкова, который сбежал от российского правосудия. Теперь эту базу без единого документа, без проверки на безопасность делают единственным свидетельством перед тем, как нанести удар по российскому спорту.



Мы знаем, что Родченков имел доступ к этой базе данных дистанционно, из Америки по Сети имел возможность манипулировать данными», – цитирует Дегтярёва «Р-Спорт».

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