Эксперты: Московская лаборатория на протяжении 3 лет администрировалась из США

Российские независимые эксперты опубликовали отчёт об изменениях в базе Московоской антидопинговой лаборатории. Именно за эти изменения российские спортсмены могут быть отстранены от участия в Олимпийских играх в Токио-2020.



Эксперты сделали ряд выводов:



1) Используемая в Московской лаборатории LIMS (система управления лабораторной информацией) периодически модифицировалась и изменялась (в период с 2012 по 2015 год), а после эмиграции Г. Родченкова (ноябрь 2015 г.), О. Мигачёва и Т. Соболевского (август 2015 г.) до июня 2016 года фактически администрировалась через интернет из Лос-Анджелеса (с правами администратора, позволяющими вносить любые изменения, удаления, в т. ч. фальсификации без улик).



2) В период с ноября 2015 по июнь 2016 года 2885 действий с базой были выполнены удалённо.



3) В LIMS экспертами были обнаружены скрипты, позволяющие автоматически подделывать pdf-файлы, независимо от результатов анализа допинг-проб спортсменов.



4) Григорий Родченков, исходя из показаний свидетелей, неоднократно предлагал деньги и эмиграцию в США директору Московской лаборатории в обмен на данные первичных результатов тестирования спортсменов.



5) Ряд выводов цифровой криминалистической экспертизы Лозаннского университета (от 15 августа 2019 года) либо искажает результаты проведённых собственных исследований, либо прямо им противоречит.



Подводя итоги, эксперты подчеркнули, что исследование ВАДА нельзя назвать корректным.