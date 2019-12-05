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Бойкова и Козловский стали вторыми в короткой программе в финале Гран-при

Бойкова и Козловский стали вторыми в короткой программе в финале Гран-при
Другие / Фигурное катание 0

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия), завершились выступления спортивных пар в короткой программе. Лучший результат показали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их выступление судьи оценили в 77,50 балла.

Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,65). Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,16) после короткой программы занимают третье место. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (71,48) — четвёртые.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Спортивные пары. Короткая программа

1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 77,50
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,65
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 75,16
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 71,48
5. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 69,67
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 67,08.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. Финал, Турин, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
05 декабря 2019, четверг. 21:50 МСК
Окончено

Прямая трансляция финала Гран-при по фигурному катанию.

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