Бойкова и Козловский стали вторыми в короткой программе в финале Гран-при

В финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия), завершились выступления спортивных пар в короткой программе. Лучший результат показали представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун. Их выступление судьи оценили в 77,50 балла.
Вторыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,65). Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (75,16) после короткой программы занимают третье место. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (71,48) — четвёртые.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Спортивные пары. Короткая программа
1. Вэньцзин Суй/Хань Цун (Китай) — 77,50
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 76,65
3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 75,16
4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 71,48
5. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) — 69,67
6. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 67,08.
- 5 декабря 2019
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