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Игнатов — восьмой в короткой программе на турнире Golden Spin в Загребе

Игнатов — восьмой в короткой программе на турнире Golden Spin в Загребе
Другие / Фигурное катание 0

Представитель Израиля Алексей Быченко выиграл короткую программу на турнире по фигурному катанию Golden Spin в Загребе (Хорватия). Лучший результат среди россиян продемонстрировал Макар Игнатов, ставший восьмым.

Фигурное катание. Челленджер. Golden Spin. Загреб, Хорватия
Мужчины. Короткая программа
1. Алексей Быченко (Израиль) – 81,31.
2. Морис Квителашвили (Грузия) – 81,10.
3. Джейсон Браун (США) – 79,44.
4. Александр Селевко (Эстония) – 76,18.
5. Камден Пулкинен (США) – 76,04.
6. Марк Городницкий (Израиль) – 74,61.
7. Алексей Красножон (США) – 73,26.
8. Макар Игнатов (Россия) – 72,66.
9. Габриэле Франгипани (Италия) – 72,06.
10. Артур Даниелян (Россия) – 71,50.

Ранее россиянка Елизавета Туктамышева стала лучшей в короткой программе у женщин.

Туктамышева – первая после короткой программы на турнире в Загребе
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