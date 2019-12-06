Ягудин — о выступлении Самарина: жаль, но Саша сам выбрал этот путь

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Александра Самарина в короткой программе финала Гран-при в Турине (Италия). Получив от судей оценку 81,32 балла, он расположился на пятом месте.
«Жалко, ведь Саша так хорошо летел в начале программы и так обидно соскочил конёк на выезде. Молодец, что сумел добавить двойной тулуп. Жалко, да, но Саша сам выбрал этот путь. Он мог не рисковать, но ставя четверной флип в такую программу, они с тренером идут на максимальные баллы, которые только можно быть получить», — заявил Ягудин в эфире «Первого канала».
По итогам короткой программы лидирует представитель США Нэйтан Чен. Вторым идёт японец Юдзуру Ханю, третьим — Кевин Аймоз из Франции. Лучшим из россиян является Дмитрий Алиев, идущий четвёртым.
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