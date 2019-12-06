Экс-министр спорта Венесуэлы: если Россию отстранят, многие будут довольны

Бывший министр спорта Венесуэлы Алехандра Бенитес рассказала, как возможное отстранение России от крупнейших международных соревнований может сказаться на спортивном мире.

«Влияние политики очень чувствуется в желании дисквалифицировать всю команду России. Конечно, если ВАДА решит отстранить всю сборную, это окажет огромное влияние на всех, все будут ошарашены. Многие будут довольны этим решением, как, например, крупные спортивные державы. Ведь дисквалифицируют сильную сборную, освободятся места для других спортсменов, которые всегда будут соперничать между собой.

Отстранение окажет большое влияние на будущее поколение России. Это, возможно, обрушит тот подъём в спорте, который был в стране. Понятно, что новое поколение спортсменов будет всеми силами стараться обходить стороной применение допинга. Власти страны должны сделать что-то действительно срочное, чтобы сообщество признало Россию как страну, которая работала усердно над воспитанием великих чемпионов и не имеет ничего общего с допингом. Я настаиваю на том, что есть мировые державы, в которых многие спортсмены с олимпийскими медалями употребляли допинг, но участие всей сборной в Олимпийских играх не было даже поставлено под сомнение. Возможно, страны, которые управляют ВАДА, такие как, например, США… Их спортсменов уличают в допинге, но со сборной США никогда ничего не происходит», — цитирует Бенитес «RT на русском».

Ранее комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года в связи с обнаруженными манипуляциями с данными Московской антидопинговой лаборатории.

UKAD призвало запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях