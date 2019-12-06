Морозова и Багин — вторые после ритм-танца на финале Гран-при в Турине
Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Андрей Багин занимает второе место после ритмического танца на финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия). Лидерство захватили представляющие Францию Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. На третьем месте располагается американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпетнтер.
Произвольный танец фигуристы покажут завтра, 7 декабря.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия).
Танцы на льду. Ритмический танец
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Франция) – 83,31
2. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) – 78,75
3. Лоррейн Макнамара/Куинн Карпетнтер (США) — 78,39.
С расписанием сегодняшнего соревновательного дня финала Гран-при можно ознакомиться на «Чемпионате».
Финал Гран-при по фигурному катанию. Женщины. Даёшь российский пьедестал! LIVE
Российские фигуристки начинают борьбу за медали финала Гран-при. Будет ли мировой рекорд в короткой программе?
- 6 декабря 2019
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