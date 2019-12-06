Морозова и Багин — вторые после ритм-танца на финале Гран-при в Турине

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Андрей Багин занимает второе место после ритмического танца на финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия). Лидерство захватили представляющие Францию Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. На третьем месте располагается американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпетнтер.



Произвольный танец фигуристы покажут завтра, 7 декабря.



Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия).

Танцы на льду. Ритмический танец



1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Франция) – 83,31

2. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) – 78,75

3. Лоррейн Макнамара/Куинн Карпетнтер (США) — 78,39.

С расписанием сегодняшнего соревновательного дня финала Гран-при можно ознакомиться на «Чемпионате».