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Морозова и Багин — вторые после ритм-танца на финале Гран-при в Турине

Морозова и Багин — вторые после ритм-танца на финале Гран-при в Турине
Другие / Фигурное катание 0

Российский танцевальный дуэт Аннабель Морозова/Андрей Багин занимает второе место после ритмического танца на финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Турине (Италия). Лидерство захватили представляющие Францию Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. На третьем месте располагается американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпетнтер.

Произвольный танец фигуристы покажут завтра, 7 декабря.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин (Италия).
Танцы на льду. Ритмический танец

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Франция) – 83,31
2. Аннабель Морозова/Андрей Багин (Россия) – 78,75
3. Лоррейн Макнамара/Куинн Карпетнтер (США) — 78,39.

С расписанием сегодняшнего соревновательного дня финала Гран-при можно ознакомиться на «Чемпионате».

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