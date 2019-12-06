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Муштаков и Мурашов заняли первые два места на этапе Кубка мира в Нур-Султане

Муштаков и Мурашов заняли первые два места на этапе Кубка мира в Нур-Султане
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Виктор Муштаков завоевал первое место на этапе Кубка мира в Нур-Султане (Казахстан). 22-летний уроженец Барнаула на дистанции 500 метров показал время 34,636 секунды.

Вторым стал ещё один россиянин Руслан Мурашов — его время 34,641 секунды. Третье место у представителя Канады Алекса Буавера-Лакруа (34,730 секунды). Россиянин Артём Арефьев, также участвовавший в забеге, пересёк финишную черту четвёртым (34,740 секунды).

Кубок мира. Нур-Султан. Мужчины. 500 метров

1. Виктор Муштаков (Россия) — 34,636
2. Руслан Мурашов (Россия) — +0,005
3. Алекс Буавер-Лакруа (Канада) — +0,094
4. Артём Арефьев (Россия) — 0,104

Ранее ещё две российские конькобежки принесли России призовые места на этапе Кубка мира в Нур-Султане. Елизавета Казелина стала первой на дистанции 1000 метров, а Елена Сохрякова показала лучшее время в забеге на 5000 метров.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту стартовал сегодня, 6 декабря. Соревнования продлятся до 8 декабря.

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