Муштаков и Мурашов заняли первые два места на этапе Кубка мира в Нур-Султане

Российский конькобежец Виктор Муштаков завоевал первое место на этапе Кубка мира в Нур-Султане (Казахстан). 22-летний уроженец Барнаула на дистанции 500 метров показал время 34,636 секунды.



Вторым стал ещё один россиянин Руслан Мурашов — его время 34,641 секунды. Третье место у представителя Канады Алекса Буавера-Лакруа (34,730 секунды). Россиянин Артём Арефьев, также участвовавший в забеге, пересёк финишную черту четвёртым (34,740 секунды).



Кубок мира. Нур-Султан. Мужчины. 500 метров



1. Виктор Муштаков (Россия) — 34,636

2. Руслан Мурашов (Россия) — +0,005

3. Алекс Буавер-Лакруа (Канада) — +0,094

4. Артём Арефьев (Россия) — 0,104



Ранее ещё две российские конькобежки принесли России призовые места на этапе Кубка мира в Нур-Султане. Елизавета Казелина стала первой на дистанции 1000 метров, а Елена Сохрякова показала лучшее время в забеге на 5000 метров.



Этап Кубка мира по конькобежному спорту стартовал сегодня, 6 декабря. Соревнования продлятся до 8 декабря.