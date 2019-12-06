Глейхенгауз: Валиева — настоящий герой. Выиграла Гран-при после перелома ноги

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил 13-летнюю фигуристку Камилу Валиеву с победой в юниорской серии Гран-При в Турине (Италия).

Валиева, лишь три недели назад приступившая к тренировкам после перелома ноги, блестяще откатала произвольную программу и опередила американку Алису Лью — единственную из всех участниц, которая прыгнула тройной аксель и четверной лутц.

«Камила — настоящий герой. Она после перелома ноги смогла быстро восстановиться и выиграть эти соревнования.

Мы ещё не успели восстановить четверной тулуп, но и набора прыжков, который был сегодня, ей хватило. Мы уже начали заходить на четверной на тренировках, но он пока сырой, поэтому существует большой риск. Поэтому решили выступать без него», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.