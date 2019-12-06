Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Глейхенгауз: Валиева — настоящий герой. Выиграла Гран-при после перелома ноги

Глейхенгауз: Валиева — настоящий герой. Выиграла Гран-при после перелома ноги
Другие / Фигурное катание 0

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поздравил 13-летнюю фигуристку Камилу Валиеву с победой в юниорской серии Гран-При в Турине (Италия).

Валиева, лишь три недели назад приступившая к тренировкам после перелома ноги, блестяще откатала произвольную программу и опередила американку Алису Лью — единственную из всех участниц, которая прыгнула тройной аксель и четверной лутц.

«Камила — настоящий герой. Она после перелома ноги смогла быстро восстановиться и выиграть эти соревнования.

Мы ещё не успели восстановить четверной тулуп, но и набора прыжков, который был сегодня, ей хватило. Мы уже начали заходить на четверной на тренировках, но он пока сырой, поэтому существует большой риск. Поэтому решили выступать без него», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

Фигуристка Валиева выиграла финал юниорской серии Гран-при
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019