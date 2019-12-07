Видео рекордного проката Косторной в короткой программе в финале Гран-при

Россиянка Алёна Косторная лидирует по итогам короткой программы на финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия.

За выступление Алёна получила от судей 85,45 балла, тем самым установив новый мировой рекорд в коротких программах. Две недели назад, на этапе Гран-при в Японии, оценка Косторной составила 85,04 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Второе место в короткой программе с лучшим своим результатом в сезоне заняла Алина Загитова. Третьей стала Анна Щербакова, улучшившая личный рекорд в короткой программе почти на 5 баллов.

Александра Трусова пыталась исполнить тройной аксель, но упала. Японка Рика Кихира, считавшаяся главной конкуренткой россиянок, сорвала тройной аксель и второй прыжок в каскаде.