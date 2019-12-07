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Россиянин Семериков — второй на этапе Кубка мира в Нур-Султане

Россиянин Семериков — второй на этапе Кубка мира в Нур-Султане
Другие / Конькобежный спорт 0

Российский конькобежец Данила Семериков завоевал второе место на этапе Кубка мира в Нур-Султане, Казахстан. 25-летний уроженец Саратова на дистанции 10 000 метров показал время 13 минут 2,439 секунды.

Победителем забега стал представитель Нидерландов Патрик Руст — его время 12.59,442. Третье место у представителя Канады Грэма Фиша (13.04,255). Россиянин Александр Румянцев, также участвовавший в забеге, пересёк финишную черту четвёртым (13.06,629).

Кубок мира. Нур-Султан, Казахстан. Мужчины. 10 000 метров

1. Патрик Руст (Нидерланды) — 12.59,442
2. Данила Семериков (Россия) — 13.02,439
3. Грэм Фиш (Канада) — 13.04,255
4. Александр Румянцев (Россия) — 13.06,629

9. Денис Юсков (Россия) — 13.24,200.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту продлится до 8 декабря.

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