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Конькобежка Голикова завоевала золото на этапе Кубка мира в Нур-Султане

Конькобежка Голикова завоевала золото на этапе Кубка мира в Нур-Султане
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нур-Султане (Казахстан).

Время Голиковой — 37,585 секунды. Второй стала другая россиянка Дарья Качанова (37,601). Третье место заняла представительница Японии Нао Кодайра (37,727). Ещё одна россиянка Ольга Фаткулина показала четвёртый результат — 37,740.

Голикова является серебряным призёром чемпионата Европы-2018 на 500-метровке и бронзовым призёром мирового первенства 2019 года в командном спринте.

Этап Кубка мира в Нур-Султане завершится завтра, 8 декабря.

Конькобежный спорт. Этап Кубка мира. Нур-Султан (Казахстан)
Женщины. 500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,585
2. Дарья Качанова (Россия) — 37,601
3. Нао Кодайра (Япония) — 37,727
4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,740.

Сборная России стала 2-й в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по шорт-треку
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