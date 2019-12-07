Конькобежка Голикова завоевала золото на этапе Кубка мира в Нур-Султане

Российская конькобежка Ангелина Голикова одержала победу на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нур-Султане (Казахстан).

Время Голиковой — 37,585 секунды. Второй стала другая россиянка Дарья Качанова (37,601). Третье место заняла представительница Японии Нао Кодайра (37,727). Ещё одна россиянка Ольга Фаткулина показала четвёртый результат — 37,740.

Голикова является серебряным призёром чемпионата Европы-2018 на 500-метровке и бронзовым призёром мирового первенства 2019 года в командном спринте.



Этап Кубка мира в Нур-Султане завершится завтра, 8 декабря.

Конькобежный спорт. Этап Кубка мира. Нур-Султан (Казахстан)

Женщины. 500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) — 37,585

2. Дарья Качанова (Россия) — 37,601

3. Нао Кодайра (Япония) — 37,727

4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,740.