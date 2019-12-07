Российские танцоры остались без медалей в финале Гран-при по фигурному катанию

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли соревнования танцевальных дуэтов в финале Гран-при, который проходит в Турине (Италия). На втором и третьем местах расположились американские пары — Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью.

Лучшими из россиян стали Александра Степанова и Иван Букин, занявшие четвёртое место.

В заключительном элементе программы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова судьи усмотрели ошибку, за что оценка россиян была снижена сразу на 4 балла, и они оказались на шестом месте.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 219,85.

2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 210,68.

3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 207,93

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 204,88

5. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 203,50.

6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 203,39.