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Российские танцоры остались без медалей в финале Гран-при по фигурному катанию

Российские танцоры остались без медалей в финале Гран-при по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли соревнования танцевальных дуэтов в финале Гран-при, который проходит в Турине (Италия). На втором и третьем местах расположились американские пары — Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью.

Лучшими из россиян стали Александра Степанова и Иван Букин, занявшие четвёртое место.

В заключительном элементе программы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова судьи усмотрели ошибку, за что оценка россиян была снижена сразу на 4 балла, и они оказались на шестом месте.

Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 219,85.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 210,68.
3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 207,93
4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 204,88
5. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 203,50.
6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 203,39.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. Финал, Турин, Италия
Танцы на льду. Произвольный танец
07 декабря 2019, суббота. 21:25 МСК
Окончено
1
Франция
219.85
2
США
210.68
3
США
207.93
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