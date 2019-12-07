Российские танцоры остались без медалей в финале Гран-при по фигурному катанию

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли соревнования танцевальных дуэтов в финале Гран-при, который проходит в Турине (Италия). На втором и третьем местах расположились американские пары — Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью.
Лучшими из россиян стали Александра Степанова и Иван Букин, занявшие четвёртое место.
В заключительном элементе программы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова судьи усмотрели ошибку, за что оценка россиян была снижена сразу на 4 балла, и они оказались на шестом месте.
Фигурное катание. Финал Гран-при. Турин, Италия
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) – 219,85.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 210,68.
3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 207,93
4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) – 204,88
5. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 203,50.
6. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 203,39.
- 7 декабря 2019
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