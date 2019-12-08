Неудача Загитовой, Трусова с собакой и победный пьедестал Тутберидзе. Фото с ГП

7 декабря на стадионе «Палавела» в Турине, Италия, российские фигуристки Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в историю мирового фигурного катания как первые спортсменки из одной страны, занявшие весь пьедестал почёта в финале Гран-при. Для всех трёх учениц Этери Тутберидзе это первый сезон выступлений на взрослом уровне.



Косторная, исполняющая два тройных акселя в произвольной программе, выиграла финал серии Гран-при в Турине с мировым рекордом по сумме баллов за две программы (247,59). Ранее в Турине Алёна обновила рекорд в короткой программе (85,45).



Щербакова, ставшая второй, чисто исполнила два четверных лутца – сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала.



Трусова впервые исполнила четверной флип в женских соревнованиях. Александра зашла ещё на четыре четверных прыжка. Чисто исполнила лутц и тулуп в каскаде, упала с другого тулупа и сделала «бабочку» вместо четверного сальхова. Ранее в короткой программе Трусова пыталась прыгнуть тройной аксель, но неудачно.



Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли соревнования танцевальных дуэтов в финале Гран-при в Турине. На втором и третьем местах — американские пары Мэдисон Чок/Эван Бэйтс и Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью.



Лучшими из россиян стали Александра Степанова и Иван Букин, занявшие четвёртое место.



В заключительном элементе программы Виктории Синициной и Никиты Кацалапова судьи усмотрели ошибку, за что оценка россиян была снижена сразу на 4 балла, и они оказались на шестом месте.



Американец Нэйтан Чен занял первое место в финале Гран-при по фигурному катанию. Чен в итоге набрал 335,30 балла. Нэйтан установил мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов.



Вторым стал представитель Японии Юдзуру Ханю (291,43). Призовую тройку замкнул француз Кевин Аймо (275,63).



Из российских фигуристов лучший прокат показал Александр Самарин (248,83) и занял четвёртое место. У Дмитрия Алиева (220,04) — шестой результат.



Лучшие кадры с Гран-при-2019/20 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Марии Катешовой.