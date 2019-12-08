Видео: Александра Трусова, произвольная программа на финале Гран-при

Представительница России Александра Трусова стала обладательницей бронзовой медали финала Гран-при по фигурному катанию в Турине, Италия.



В произвольной программе российская фигуристка чисто исполнила три заявленных четверных прыжка из пяти, получив за прокат 161,73 балла. Результат Александры по итогам двух соревновательных дней составил 233,18 балла.

Видео доступно на сайте Первого канала.



Победительницей финала Гран-при стала российская фигуристка Алёна Косторная. По сумме двух прокатов она установила новый мировой рекорд. Произвольную программу российской фигуристки судьи оценили на 162,14 балла. Её итоговый результат составил 247,59 балла.



Второе место заняла Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Чемпионка России чисто исполнила два четверных лутца — сольный и в каскаде с тройным тулупом. Попытка прыгнуть четверной флип оказалась неудачной, спортсменка упала. По сумме баллов ей не удалось опередить Косторную.

Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе и стала лишь шестой.