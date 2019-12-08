Комитет атлетов ВАДА призвал не допустить россиян на Олимпийские игры

Большинство членов комитета атлетов ВАДА призвали исполком организации полностью исключить российских спортсменов из числа участников Олимпийских игр 2020 и 2022 годов, назвав такой шаг «единственной значимой санкцией».
Совместное заявление подписали 9 из 17 членов комитета спортсменов ВАДА во главе с председателем Бекки Скотт.
«Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут продолжаться и поощряться при меньшем отклике. До тех пор, пока эти критические нарушения целостности спорта не столкнутся с решительным ответом защитников чистых атлетов, спорт, который мы любим, останется запятнанным.
Российская допинговая сага доминировала на трёх Олимпийских и Паралимпийских играх, четвёртая на горизонте. Постоянный и преднамеренный обман, мошенничество и коррупция России – издевательство над теми, кто играет по правилам и кто пытается их защищать», — цитирует заявление атлетов ВВС.
9 декабря исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию, согласно которым российские спортсмены в течение четырёх лет не смогут выступать на крупных турнирах под национальным флагом.
- 8 декабря 2019
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