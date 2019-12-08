Косторная, выигравшая финал Гран-при, выступила с показательным номером
В Турине (Италия) завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Участники соревнований по традиции в концовке выступили с показательными номерами.
Россиянка Алёна Косторная представила номер под саундтрек к фильму «Пятьдесят оттенков свободы».
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
Косторная стала победительницей финала Гран-при. Российская спортсменка обновила мировые рекорды в короткой программе и по сумме набранных баллов.
Второй стала россиянка Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Тройку призёров замкнула Александра Трусова, которая впервые исполнила в произвольной программе четверной флип. Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе, не сумев избежать падений, и стала лишь шестой.
Победный прокат российской фигуристки Косторной в финале Гран-при. Видео
- 8 декабря 2019
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