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Косторная, выигравшая финал Гран-при, выступила с показательным номером

Косторная, выигравшая финал Гран-при, выступила с показательным номером
Другие / Фигурное катание 0

В Турине (Италия) завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Участники соревнований по традиции в концовке выступили с показательными номерами.

Россиянка Алёна Косторная представила номер под саундтрек к фильму «Пятьдесят оттенков свободы».

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Косторная стала победительницей финала Гран-при. Российская спортсменка обновила мировые рекорды в короткой программе и по сумме набранных баллов.

Второй стала россиянка Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Тройку призёров замкнула Александра Трусова, которая впервые исполнила в произвольной программе четверной флип. Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе, не сумев избежать падений, и стала лишь шестой.

Победный прокат российской фигуристки Косторной в финале Гран-при. Видео
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