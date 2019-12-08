Косторная, выигравшая финал Гран-при, выступила с показательным номером

В Турине (Италия) завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Участники соревнований по традиции в концовке выступили с показательными номерами.

Россиянка Алёна Косторная представила номер под саундтрек к фильму «Пятьдесят оттенков свободы».

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Косторная стала победительницей финала Гран-при. Российская спортсменка обновила мировые рекорды в короткой программе и по сумме набранных баллов.

Второй стала россиянка Анна Щербакова. Она выиграла произвольную программу. Тройку призёров замкнула Александра Трусова, которая впервые исполнила в произвольной программе четверной флип. Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе, не сумев избежать падений, и стала лишь шестой.