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Щербакова представила показательный номер, пропитанный духом Японии

Щербакова представила показательный номер, пропитанный духом Японии
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Щербакова представила оригинальный показательный номер в финале Гран-при в Турине. Россиянка, ставшая обладательницей серебряной медали, вышла на лёд в японском наряде. Под традиционную тематическую музыку россиянка исполнила оригинальный танец.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

Победительницей финала Гран-при стала россиянка Анна Косторная. Российская спортсменка обновила мировые рекорды в короткой программе и по сумме набранных баллов.

Щербакова выиграла произвольную программу, но этого оказалось недостаточно для победы. Тройку призёров замкнула Александра Трусова, которая впервые исполнила в произвольной программе четверной флип. Алина Загитова неудачно выступила в произвольной программе и стала лишь шестой.

Косторная, выигравшая финал Гран-при, выступила с показательным номером
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