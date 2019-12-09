Слуцкая: у Загитовой в Турине не было волнения, но проглядывалась усталость

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая подвела итоги финала Гран-при в женском одиночном катании. Победу на соревнованиях в Турине одержала 16-летняя россиянка Алёна Косторная.

«Дорогие мои, посмотрели финал? О! Это нечто! Алёна и Аня вне всякой конкуренции! Обе программы выполнены на самом высоком уровне! Неудачная попытка четверного флипа у Ани не испортила общего впечатления. И программа уже совсем вкатана. И это видно (тем, кто понимает).

Александра. Рисковала. Молодец. В произвольной покорился четверной флип, но вновь этот злосчастный четверной сальхов как камень преткновения. Падение со второго четверного тулупа… но до главного старта ещё есть время «поставить на ноги» и тройной аксель, и всё то, о чём задумано.

Алина. Прекрасная короткая программа, но на произвольную, мне кажется, просто не хватило сил. Не было видно волнения, но усталость проглядывается. Боролась до последнего шага. Главное не падать духом.

Следующая встреча этих восхитительных спортсменок состоится в конце декабря. Плюс ещё Евгения и Лиза. Борьба будет жаркая. А сегодня порадуемся за чемпионов! Мои поздравления!» – написала Слуцкая в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Слуцкой в «Инстаграме».