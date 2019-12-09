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Губерниев: зачем лезли в Московскую лабораторию? Что за профессионалы чистили?

Губерниев: зачем лезли в Московскую лабораторию? Что за профессионалы чистили?
Другие / Лёгкая атлетика 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, реагируя на решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, возмутился вмешательством в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Именно эти махинации стали причиной новых санкций в отношении российского спорта.

«А вот у меня вопрос! Не к иностранным проклятым буржуинам, а к нашим деятелям спортивно-хакерских наук? Мы в Московскую лабу влезали? Если да, то зачем? Что за крепкие профессионалы чистили? Чистильщики ботинок чтоле? Вот и накрыло нас медным тазом с гуталином...», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

20 сентября исполком ВАДА восстановило РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

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