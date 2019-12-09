Жириновский призвал российских спортсменов побеждать под нейтральным флагом

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский после решения исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупных соревнованиях под национальным флагом призвал российских спортсменов участвовать во всех международных соревнованиях и не отказываться выступать под нейтральным флагом.
«Фракция ЛДПР призывает всех спортсменов России ехать и побеждать на Олимпиаде и любых других международных соревнованиях, даже если это будет возможно только под международным флагом.
Главное — это победа, а с флагами потом разберёмся. Все и так знают, какую страну вы представляете. А всем, кто нам палки в колеса ставит, за это ещё придётся ответить. А пока не нужно унывать или опускать руки. Наоборот — будьте злее и громите соперников всем назло. С вами вся страна, весь русский мир», — приводит слова Жириновского РИА «Новости».
- 9 декабря 2019
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