Жириновский призвал российских спортсменов побеждать под нейтральным флагом

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский после решения исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупных соревнованиях под национальным флагом призвал российских спортсменов участвовать во всех международных соревнованиях и не отказываться выступать под нейтральным флагом.

«Фракция ЛДПР призывает всех спортсменов России ехать и побеждать на Олимпиаде и любых других международных соревнованиях, даже если это будет возможно только под международным флагом.

Главное — это победа, а с флагами потом разберёмся. Все и так знают, какую страну вы представляете. А всем, кто нам палки в колеса ставит, за это ещё придётся ответить. А пока не нужно унывать или опускать руки. Наоборот — будьте злее и громите соперников всем назло. С вами вся страна, весь русский мир», — приводит слова Жириновского РИА «Новости».