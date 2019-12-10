Путин прокомментировал решение ВАДА по отстранению России

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта.

«Например, нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Это говорит о том, что в данной части решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии и мы имеем все основания подать в CAS.

Есть и другие соображения, но нужно, чтобы всё это проанализировали специалисты и юристы, и со знанием дела вели диалог с нашими партнёрами. Но, что самое главное, на мой взгляд, любое наказание, так повелось ещё со времен Римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определённым нарушениям никакого отношения не имеют и все это понимают. Специалисты ВАДА это тоже понимают.

Но, если кто-то из них принимает решение о коллективном наказании, то есть все основания полагать, что в основе таких решений лежат не заботы о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и Олимпийского движения не имеющими», — сказал Путин на пресс-конференции после Нормандского саммита.