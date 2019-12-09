«Это не Запад атакует Россию. Это ваша власть предала атлетов»

В 2014 году журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт выпустил первый фильм о системе допинга в России. Вы ведь помните, сколь снисходительной была реакция чиновников, политиков и спортсменов? Мол, кто это и на кого он попёр? Мы тогда лишь высмеивали улики и были уверены в том, что великая спортивная держава не дрогнет.

Но прошло 5 лет. И если отбросить мелкие потрясения, то за эти годы мы потеряли лёгкую атлетику, поехали без флага и гимна на Игры в Пхёнчхан, а теперь еще и получили четырёхлетний тотальный бан на главных соревнованиях. Олимпиады, чемпионаты мира – теперь без триколора и без подавляющей части наших атлетов.

Зеппельт рассказал о новых отягчающих обстоятельствах в деле России

В день оглашения финального решения ВАДА в Лозанне Зеппельт ведет себя как король положения. Хайо на одной ноге со всеми членами комиссии и спокойно оборудует большую самодельную студию в холле отеля Савойя, откуда каждые 15 минут выходит в прямой эфир, рассказывая о беспрецедентных санкциях к спортсменам какой-то страны.

— Хайо, ты что, русский? – гладит его глава ВАДА Крейг Риди, когда Зеппельт вклинивается в пресс-конференцию, организованную для наших журналистов.

— Нет-нет. Я не русский, я не русский, как вы уже могли понять. Пойду-пойду отсюда, — смеется он и вновь спешит к микрофону. ТВ, радио, одна страна, другая – в эти минуты он похож на безумно уставшего, но счастливого человека.

– Когда вы начинали ваше расследование о допинге в России — могли представить, что оно приведёт к таким результатам? – спрашиваю я.

– В 2014 году мы не ожидали, что расследование так разрастётся, и что один документальный фильм так повлияет на всё, что произошло потом. Да, тогда мы хорошо поработали, но с моей точки зрения именно сама Россия за последние годы совершила очень много ошибок. Причём, я говорю не о спортсменах, а о тренерах, чиновниках и властях, которые так и не поняли, что все эти усилия западных СМИ и политиков предпринимаются не для того, чтобы уничтожить российский спорт. Нет, людям надо понять, что на данный момент всё выглядит так, что именно российские власти предали своих атлетов.

Разоблачение Зеппельта признано пустышкой. Что дальше – вернут мельдоний? Почти пять лет назад российскую разработку стремительно приравняли к допингу. И вот теперь ВАДА сдаёт назад… Как же так?

— Приведите конкретный пример ошибки или предательства.

— Например, они сфабриковали доказательства. Шесть недель назад Колобков письменно представил доказательства о том, что Родченков якобы лгал. Но эти доказательства оказались поддельными. Вы можете себе такое представить? Это же министр спорта, из Правительства, из Кремля! И он представляет ложное доказательство. Просто невероятно!

В этом, повторю, и есть суть истории. И дело не в том, что запад атакует Россию. Мы работаем над этой темой, потому что это большой скандал, и мы должны расследовать его. Россия всегда отрицала очевидные доказательства. И если ситуация не изменится, то процесс не остановится.

– Но вы слышали, что сегодня сказал Дмитрий Медведев про антироссийскую истерию?

– А, да-да, антироссийская истерия… Россия всегда хочет быть жертвой. Но нет, жертвы – это чистые спортсмены, жертвы российской допинговой системы. Я согласен с тем, что другие страны также имеют серьёзные проблемы с допингом, но если сравнить масштаб этой системы, поддерживаемой в России государством, с чем-то подобным в других странах, то можно заметить очень большую разницу. В России в эту систему вовлечены сотни, тысячи спортсменов.

Это можно сравнить с тем, что было в моей стране – Восточной Германии в 70-80-х годах. Масштаб примерно такой же. И когда говорят, что в других странах тоже кто-то, например, пропускает тесты, то могу сказать, что это все равно несравнимо с государственной системой допинга, доказанной в том числе манипуляциями.

«Анжелы и Димоны». Да, Хайо Зеппельт – герой русского спорта Никто не борется за чистоту нашего спорта так, как это делает немец. Дай бог ему здоровья и орден героя России.

– А вы можете объяснить, зачем России было идти на манипуляции с базой данных московской лаборатории, если это все равно бы вскрылось?

– Просто они думали, что это никогда не вскроется. И это глупо, честно говоря. Сейчас я могу строить только догадки, зачем. Дело в том, что многие олимпийские чемпионы в России – это очень известные, уважаемые люди, которые работают и в политике, и в спортивных федерациях. И они не хотят возвращать свои медали. Это, повторю, лишь предположение, моя теория, которая может объяснить произошедшее так: «Я не хочу стыдиться, когда люди узнают, что я тоже использовал допинг. Так что для меня важно закрыть эту историю, эту долгую сагу с российским допинг скандалом». Вот такая теория.

– Решение ВАДА разрешить «чистым» спортсменам из России участвовать в Олимпиаде вас удовлетворило?

– Я не уверен насчёт этого, честно говоря. Мне кажется, Россия могла бы вынести лучший урок, если бы никого из россиян вообще не было на Олимпиадах и чемпионатах мира. С другой стороны, в этот процесс вовлечены невиновные спортсмены, и они должны быть защищены. Но кто знает, кто чист, а кто нет, после всего того, что случилось? Мы не знаем, и от этого ситуация становится намного более сложной.



– А что вы получили за все это время: стали богатым, известным?

– Я не стал богатым — это точно. И не знаю, можно ли меня называть известным. Многие люди теперь меня знают, особенно в России. Я знаю это.

— Поступают угрозы?

– Иногда, в последнее время. Но очень странно, что людей в России реально интересует то, что я говорю.

На этих словах Зеппельта вновь забирают на эфир. Хайо говорит то на английском, то на немецком. В его глазах огонь. Россия сегодня – это его слава и, кажется, его жизнь. И, похоже, он, как хороший режиссёр или актёр, положит на карту все, чтобы сериал о допинге в отдельно взятой стране продолжался как можно больше.

А наша власть, судя по свежим заявлениям, ему в этом только поможет.