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Траньков назвал фигуристку, которую считает лучшей

Траньков назвал фигуристку, которую считает лучшей
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился впечатлениями от успешного выступления россиянок в сезоне. В финале Гран-при российские фигуристки заняли три первых места. Победу одержала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.

«Россиянки сейчас, конечно, впереди планеты всей. А Этери Тутберидзе — это, само собой, сегодня тренер номер один в женском катании. Остаётся только надеяться, что к нашим спортсменкам со временем подтянутся и фигуристы-одиночники.

Я не был уверен, что Косторная так прекрасно объединит и технику, и катание. Но у неё есть этот баланс, и в настоящий момент я считаю её лучшей фигуристкой и персонально за неё болею. Она показала, что важна не только техника: благодаря Алёне в финале Гран-при победило фигурное катание, и я очень рад этому.

Благодаря Саше Трусовой мы поверили, что в одной программе может быть сразу пять четверных. Нам остаётся только наслаждаться и радоваться, что мы стали свидетелями такого прорыва. Повторюсь, нашим мужчинам надо тянуться за девушками. Она уже великая фигуристка, я это пять раз готов повторить. Но всё же выигрывают в этом виде спорта не только благодаря прыжкам. Эстетика и артистизм — это половина успеха. Если Саша добавит их к своей технике, её ждут огромные достижения», — цитирует Транькова «RT на русском».

Шестое место в финале Гран-при в Турине заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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