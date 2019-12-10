Траньков назвал фигуристку, которую считает лучшей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился впечатлениями от успешного выступления россиянок в сезоне. В финале Гран-при российские фигуристки заняли три первых места. Победу одержала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей — Александра Трусова.
«Россиянки сейчас, конечно, впереди планеты всей. А Этери Тутберидзе — это, само собой, сегодня тренер номер один в женском катании. Остаётся только надеяться, что к нашим спортсменкам со временем подтянутся и фигуристы-одиночники.
Я не был уверен, что Косторная так прекрасно объединит и технику, и катание. Но у неё есть этот баланс, и в настоящий момент я считаю её лучшей фигуристкой и персонально за неё болею. Она показала, что важна не только техника: благодаря Алёне в финале Гран-при победило фигурное катание, и я очень рад этому.
Благодаря Саше Трусовой мы поверили, что в одной программе может быть сразу пять четверных. Нам остаётся только наслаждаться и радоваться, что мы стали свидетелями такого прорыва. Повторюсь, нашим мужчинам надо тянуться за девушками. Она уже великая фигуристка, я это пять раз готов повторить. Но всё же выигрывают в этом виде спорта не только благодаря прыжкам. Эстетика и артистизм — это половина успеха. Если Саша добавит их к своей технике, её ждут огромные достижения», — цитирует Транькова «RT на русском».
Шестое место в финале Гран-при в Турине заняла олимпийская чемпионка Алина Загитова.
- 10 декабря 2019
-
16:40
-
16:33
-
16:25
-
16:14
-
16:03
-
15:55
-
15:38
-
15:37
-
15:19
-
15:14
-
14:52
-
14:42
-
14:21
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:42
-
13:24
-
13:17
-
13:07
-
13:04
-
12:50
-
12:48
-
12:38
-
12:31
-
12:16
-
11:59
-
11:48
-
11:31
-
11:16
-
11:03
-
10:51
-
10:47
-
10:33
-
10:30