Уткин: девчонки-фигуристки горько плачут. Скоты, вы разрушили чудо

Известный журналист Василий Уткин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото российских фигуристок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой, занявших первые три места в финале Гран-при. В описании к снимку он обратился к спортивным чиновникам, из-за которых спортсменки, по его мнению, могут пропустить Олимпийские игры.



«Красавицы. Да? Умницы. Смотрели? Гордились? Тарасова даже не всплакнула, потому что это было и не драматично. Это уже было ясно, что эти три девчонки побеждают со своими рекордами и новыми прыжками, и баллами. Вот это у них вы, скоты, дрожащие за свою чиновничью жопу, отняли то, ради чего они жили свою осознанную жизнь. Потому что фигурке надо посвятить жизнь. Всю. Без единого лишнего печеньица.

И в том мире, где эти малышки сейчас переустановили все порядки, у них нет времени ждать. Может быть, и года много. А до Олимпиады два, если мерить сезонами. Теперь они или не выступят на Олимпиаде совсем, чему они посвятили себя целиком, победе на Олимпиаде, или им придётся выступать за другую страну. Вот это чудо вы разрушили. Беззащитное, трогательное, царственное. Новое убийство великих княжон. Никто из них не станет царицей так, как им мечталось. Ну скажите им: ничего, а ты боялась… Просто платьице помялось.



Что ж вы за рвань. Сколько в вас ещё пустых, омерзительных, говнопахнущих слов, которые вы из себя исторгаете? Пока вы этим заняты, они сидят поодиночке и горько плачут. И ещё другие. Пустили девчонок по миру — или оставили без мечты", — написал Уткин.



9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет.