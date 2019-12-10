Член бюро исполкома ОКР: бойкот Россией Олимпиады — это абсолютно неправильно

Член бюро исполкома Олимпийского комитета России, президент олимпийского совета Москвы Николай Гуляев выразил мнение, что против России настроены не только представители ВАДА, но и спортсмены из других стран.

9 декабря на заседании исполкома ВАДА было единогласно принято решение об отстранении России от проведения и участия во всех крупных международных соревнованиях на 4 года.

«Меня больше настораживает другой факт. Это письма спортсменов, которые вообще едины в требовании не допускать ни под каким видом российских спортсменов на Олимпийские игры. Об этом пока не говорят. Но вот это явление, мне кажется, более настораживающее, поэтому сейчас, как говорится, мяч на стороне Международного олимпийского комитета. Что будет происходить дальше, мы посмотрим. Бойкот Игр — это абсолютно неправильно», — цитирует Гуляева «Национальная служба новостей».