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Сень: до чемпионата мира я боялась только француженок, теперь — никого

Сень: до чемпионата мира я боялась только француженок, теперь — никого
Другие / Гандбол 0

Капитан женской сборной России по гандболу Анна Сень прокомментировала восьмую победу команды на чемпионате мира. Сегодня, 11 декабря, россиянки победили испанок со счётом 36:26. Сборная России ещё ранее досрочно вышла в полуфинал турнира.

«Все девчонки сегодня поиграли, проявили себя, Лагина сегодня забивала, просто молодец. Все молодцы, но могу сказать единственное: тем, кто выходит на замены, нужно чуть-чуть больше быть уверенными в себе.

До этого чемпионата мира я боялась только француженок, хотя даже не боялась, а просто считала, что после чемпионата Европы нам будет тяжело с ними играть. Сейчас не боюсь никого, у нас восемь побед в восьми матчах, это очень круто. Иногда ругаю себя и команду за то, что, как мне кажется, в первом тайме мы выходим немного расслабленными, даём фору тем командам, против которых играем, а во втором тайме начинаем уже играть в свою игру. Но это и неплохо, видимо, у нас есть хороший запас прочности и физических кондиций, надеюсь, нам всего хватит.

По моему лицу на поле иногда видно, что я боюсь того, как мы сейчас играем, для меня очень волнительно, чтобы всё так же и продолжалось. Надеюсь, всё получится. У нас очень хорошая команда, очень сильная защита, линия вратарей, которая выходит и творит чудеса. Я постараюсь так же выложиться на оставшиеся две игры», — цитирует Сень ТАСС.

Женская сборная России одержала восьмую победу подряд на ЧМ по гандболу
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