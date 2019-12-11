Женская сборная России одержала восьмую победу подряд на ЧМ по гандболу

Женская сборная России по гандболу в матче заключительного тура основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Испании со счётом 36:26. В составе сборной России самым результативным игроком стала Ярослава Фролова (9 мячей).



Гандбол. Женщины. Чемпионат мира. Основной этап. Группа II. Третий тур. Кумамото, Япония

Россия — Испания — 36:26 (16:12).

Сборная России на чемпионате мира—2019 выиграла восьмой матч подряд. Ранее подопечные Амброса Мартина оказались сильнее команд Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции, Румынии и Черногории. Россиянки досрочно гарантировали себе место в полуфинале соревнований. Соперник сборной России определится позднее.

Чемпионат мира по гандболу среди женщин завершится 15 декабря. Победитель соревнований получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.