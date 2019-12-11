Горячкина единолично лидирует после восьмого тура этапа Гран-при ФИДЕ в Монако

Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами одержала победу над своей соотечественницей Валентиной Гуниной в партии восьмого тура этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который проходит в Монако.
Ещё одна представительница России Александра Костенюк чёрными обыграла грузинку Нану Дзагнидзе. Партии Чжао Сюэ (Китай) — Екатерина Лагно (Россия), Пиа Крамлинг (Швеция) — Мария Музычук (Украина), Харика Дронавалли (Индия) — Хампи Конеру (Индия), Элибазет Петц (Германия) — Анна Музычук (Украина) завершились вничью.
После восьми туров Горячкина с шестью баллами вышла в единоличные лидеры. На втором месте идёт Конеру (5,5), на третьем — Дронавалли (5). У Костенюк, Лагно, Анна Музычук и Крамлинг по 4,5 балла. Далее расположились Мария Музычук (4), Сюэ и Дзагнидзе (по 3), Петц (2,5) и Гунина (1).
- 11 декабря 2019
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