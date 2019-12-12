Трусова: я получила бесценный и очень захватывающий опыт

Россиянка Александра Трусова подвела итоги дебютного для себя финала Гран-при по фигурному катанию. Соревнования прошли в Турине (Италия).
15-летняя Трусова заняла третье место. Победу одержала Алёна Косторная, серебро завоевала Анна Щербакова. Все три спортсменки тренируются в группе Этери Тутберидзе.
«Прошёл финал. Это был бесценный опыт и очень захватывающий: полные трибуны, удачный четверной флип, контент, о котором я мечтала, ночь в музее, ведущие фигуристы мира и мои ошибки, которые я буду исправлять.
Я хочу поблагодарить своих тренеров: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича и Даниила Марковича — за то, что позволяют рисковать и пробовать новое. Спасибо Сергею Александровичу: из Москвы он смотрел наши тренировки, прокаты, звонил и говорил про ошибки, поддерживал. В Турине была большая часть моей семьи, мы услышали огромное количество добрых слов и слов поддержки. Спасибо вам за это!» — написала Трусова в «Инстаграме».
Запись доступна на странице Трусовой в «Инстаграме».
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