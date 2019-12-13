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Конькобежка Голикова завоевала серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано

Конькобежка Голикова завоевала серебро на дистанции 500 м на этапе КМ в Нагано
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Ангелина Голикова показала второй результат на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано (Япония).

Россиянка уступила 0,01 секунды японке Нао Кодайре, которая одержала победу (37,496). Тройку замкнула представительница Австрии Ванесса Херцог (+0,15).

Дарья Качанова заняла четвёртое место (+0,24), Ольга Фаткулина – пятое (+0,28), Ирина Кузнецова – 16-е (+1,32).

Конькобежный спорт. Этап Кубка мира. Нагано, Япония
Женщины. Дистанция 500 м

1. Нао Кодайра (Япония) – 37,496
2. Ангелина Голикова (Россия) –+0,01
3. Ванесса Херцог (Австрия) –+0,15
4. Дарья Качанова (Россия) –+0,24
5. Ольга Фаткулина (Россия)–+0,28...
16. Ирина Кузнецова (Россия) –+1,32.

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил решение ВАДА о санкциях в отношении российских спортсменов.

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