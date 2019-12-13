Расписание чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске

С 26 по 29 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Расписание соревнований
26 декабря
10:00 мск. Мужчины, короткая программа.
12:50. Танцевальные пары. Ритм-танец.
16:15. Спортивные пары. Короткая программа.
27 декабря
9:30. Танцевальные пары. Произвольный танец.
12:15. Мужчины. Произвольная программа.
15:30. Женщины. Короткая программа.
28 декабря
12:30. Спортивные пары. Произвольная программа.
15:00. Женщины. Произвольная программа.
29 декабря
9:00. Показательные выступления.
В 2018 году чемпионат России по фигурному катанию прошёл в Саранске. Победителями соревнований стали Максим Ковтун, Анна Щербакова, Евгения Тарасова/Владимир Морозов (спортивная пара), Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцевальная пара).
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