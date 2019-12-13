Тарасенко: вопрос приостановки аккредитации ВФЛА пока не рассматривается

Временно исполняющая обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко заявила, что организация выполнила все рекомендации Минспорта РФ, за исключением согласования дорожной карты с РУСАДА.

Комиссия по государственной аккредитации ВФЛА прошла сегодня, 13 декабря.

«На комиссии был поручен ряд направлений деятельности, которые мы исполнили в ближайшее время. Вопрос приостановки аккредитации пока не рассматривается. Мы выполнили все рекомендации, за исключением согласования дорожной карты с РУСАДА.

Дорожная карта со стороны ВФЛА была предоставлена вовремя. Я провела ряд встреч с представителями РУСАДА. Это необходимо сделать. Понимание решения вопроса у нас есть. В настоящий момент идёт согласование.

21 ноября мы получили уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил с требованием временного отстранения семи сотрудников. В настоящий момент рекомендации по отстранению выполнены. Также утверждена кандидатура нового антидопингового координата. Он приступил к работе.

Сейчас нам необходимо получить условия допуска спортсменов в качестве нейтрального статуса. Мы уведомляем рабочую группу IAF о наших изменениях ежедневно. Ситуация действительно сложная.

Громкие заявления спортсменов о том, что федерация их подвела? Они страдают больше всего, мы работаем для спортсменов.

Возможно ли участие в ОИ в Токио? Под нейтральным статусом — возможно, как и у других видов спорта.



Какие основные вызовы стоят перед федерацией? В ближайшее время необходимо понимание дальнейших действий. Мы должны понимать, чего от нас ожидает рабочая группа и IAAF. Мы должны получить условия для выступления наших спортсменов на международных аренах», — передаёт слова Тарасенко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.