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Бутырская: Загитова хочет уйти на хорошей ноте, а не проигрывать молодым

Бутырская: Загитова хочет уйти на хорошей ноте, а не проигрывать молодым
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить выступление в соревнованиях.

«Жалко, что Загитова не будет участвовать в дальнейшей борьбе. Мы благодарны Алине за прекрасное катание и смелость. Не многие смогут сделать такое заявление в прямом эфире. Потом уже очень сложно будет вернуться на лёд. Кажется, что сегодня Загитова прощалась.

Это её личное решение, мы должны это принять. Она чемпионка во всём. Сейчас же поняла, что не справляется с более молодыми девочками. Загитова не хочет проигрывать. Она хочет уйти на хорошей ноте", — сказал Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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