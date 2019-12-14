Россиянин Репилов одержал победу на этапе КМ по санному спорту в Канаде
Российские саночники Роман Репилов и Татьяна Иванова завоевали золотые награды в мужских и женских соревнованиях на этапе Кубка мира в Уистлере (Канада).
Репилов одержал победу с результатом 1 минута 39,713 секунды. Вторым стал представитель Германии Феликс Лох (+0,147), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,171).
Россиянин Семён Павличенко показал 12-й результат (+0,584), Максим Аравин — 19-й (+0,783), Александр Горбацевич — 20-й (+0,791).
Этап Кубка мира в Уистлере завершится в ночь на 15 декабря.
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