Россиянин Репилов одержал победу на этапе КМ по санному спорту в Канаде

Российские саночники Роман Репилов и Татьяна Иванова завоевали золотые награды в мужских и женских соревнованиях на этапе Кубка мира в Уистлере (Канада).

Репилов одержал победу с результатом 1 минута 39,713 секунды. Вторым стал представитель Германии Феликс Лох (+0,147), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,171).

Россиянин Семён Павличенко показал 12-й результат (+0,584), Максим Аравин — 19-й (+0,783), Александр Горбацевич — 20-й (+0,791).

Этап Кубка мира в Уистлере завершится в ночь на 15 декабря.